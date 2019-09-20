У кого можно купить бумажный НДС

Некоторым компаниям вычеты по НДС не нужны. Например, часто продавцами «бумажного НДС» являются производители нефтепродуктов, табачных и ювелирных изделий. Они сами по серым схемам выводят свой товар, потому и не заявляют вычеты, рассказывает Марат Самитов.

Лишний НДС продают бизнесмены, которые попросту избегают камеральной проверки. Даже при том условии, что вычеты можно перенести на будущее, они исходят из логики, что к этому времени могут уже закрыть бизнес.

Или вот расхожий вариант. Нужна машина, а банк кредит на нее не дает. Человек открывает ООО и берет автомобиль в лизинг. Получить вычет компания не сможет, ведь никакой облагаемой НДС деятельности нет. Зато можно продать вычеты заинтересованным.

Риски покупатель в любом случае берет на себя, ведь покупка фиктивного НДС — нелегальная операция.

Сколько комиссионных просят продавцы счетов-фактур?