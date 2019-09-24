Как запутать АСК НДС

Возможен ли вариант зашива НДС, когда система АСК не видит нарушений или не выявляет разрыв?

Ответ однозначный — нет. Никаких методов обхода системы АСК в принципе не существует, пишут в телеграмм-канале «Будни обнальщика». А те, кто говорит о том, что используют схемы, по которым АСК не запускается/глючит/не видит разрыв — пытаются ввести вас в заблуждение и заработать больше денег.

На данный момент есть вариант, который способен ввести АСК в кратковременное заблуждение до тех пор, пока инспектор не начнет детально разбираться вручную. Этот вариант предоставлен на фото. Из того, что видим здесь главное — это частичный возврат НДС с компании 3-го звена на компанию из 1-го звена. Некоторые называют это «закольцовкой». Делается это специально, с целью немного запутать робота и придать цепи большую длину и большую разветвленность.

Имеет ли смысл закрывать так? На данный момент абсолютно никакого, так как налоговики «бьют» теперь по первым звеньям и идут к клиенту с настойчивой просьбой уплатить НДС за недобросовестного контрагента.

Такой схемой пользуются зашивальщики, которые не имеют в своем арсенале достаточного количества компаний для закрытия НДС, с целью создания более разветвленной цепи.