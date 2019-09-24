Обналичка с помощью векселей сейчас опасна

Банки получили распоряжение ЦБ быть более осторожными при выдаче векселей. Или вообще воздержаться, потому что инструмент используют в незаконных схемах (Методические рекомендации от 16.09.2019 № 26-МР).

Как устроена схема? Организатор схемы от имени подконтрольной ему однодневки заключает с ИП договор займа и перечисляет деньги на его расчетный счет. На эти деньги ИП покупает у банка простые векселя и передает их однодневке в счет погашения своего долга по займу. В тот же день предприниматель выкупает у компании векселя за наличку с дисконтом 0,5 %, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру. После чего, гасит купленные векселя в банке, получив деньги наличными.

На самом деле векселя никуда не передаются, предприниматель обналичивает их и передает деньги однодневке.