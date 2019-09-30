Как еще обезопасить себя при работе в обнале?

На данный момент максимально обезопасить себя нельзя никак, предупреждают авторы канала «Будни бухгалтера».

Если вы заинтересовали наши «любимые» органы — ничего не поможет от них скрыться. Но есть несколько нелишних советов:

— Используйте удаленные сервера, зарегистрированные заграницей;

— Не работайте с одного IP по разным конторам;

— Для общения с клиентами используйте мессенджеры, лучше всего китайские (KakaoTalk, Threema и др.);

— Избегайте общения по мобильному телефону и смс.

И последнее, самое важное. Работайте с понятными клиентами, которые обналичивают свои деньги, а не посредников, которые могут пропустить через вас ворованное. За такими посредниками всегда потянется неприятный шлейф, который затронет вас.