Вам крышка, если следователь на допросе заговорил словами партнеров

Даже во время камеральной проверки инспекторы могут вызвать руководителя проверяемой организации для дачи свидетельских показаний. Недавно вышло сообщение с напоминанием: письмо ФНС от 09.08.19 № ЕД-4-15/15859@.

А вот свеженькое про допросы у следователя, комментарий подписчика выложил Баблишко 2.0.

«Москва. Балуемся наличкой, но без жести и в разумных пределах. Во вторник пришла повестка о вызове на допрос, в пятницу с адвокатом был у следака. В целом по налогам доказуха есть, а по обналу не особо. Но что меня поразило! В нескольких моментах следователь БУКВАЛЬНО ГОВОРИЛ СЛОВАМИ МОИХ ПАРТНЕРОВ. После допроса я прошерстил все переписки, и нашел!!! Несколько писем в электронной почте и 3 сообщения в смс!! Я просто в шоке. Следак их дословно проговорил. Я так понимаю это намек на то, что они все знают и надо идти в сознанку??? Меня партнеры слили?».

Может быть и партнеры, но компания сама виновата, что допустила ошибку в построении системы безопасности бизнеса. Если в общении по электронной почте и смс вы передаете важную информацию, то в 90% следствие ей уже обладает. Это ведь элементарные вопросы безопасности.