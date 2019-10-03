Как работает обналичка через коммунальные услуги

Продажа налички и коммунальные услуги — какая связь рассказывают авторы канала «BlackAudit»?

ОПГ занималась обналичкой с 2007 года. В 2013 была создана следующая схема. В двух областях стали появляться пункты приема платежей за коммунальные услуги. Договоры заключались со всеми крупными поставщиками ресурсов. Деньги из пунктов приема платежей должны были переводиться на специальный банковский счет. А оттуда поставщикам ресурсов.

Но наличка за коммуналку использовалась в схеме. В фирму обращались крупные клиенты за обналом, которые переводили деньги на подставные фирмы. В обмен получали наличку за вычетом процентов за услугу. А поставщики получали безнал с подставных фирм. Фактически, фирма занималась продажей налички. Безнал поступал под разными предлогами: покупка товаров или ремонте работы.

По движению средств по счетам было доказано, что все сделки были фиктивными. Деньги всегда доходили до поставщиков коммунальных услуг, страдало только государство. Теневой оборот за два года составил более 5 млрд. рублей. Схема работала до момента ареста организаторов. После у поставщиков коммунальных услуг возникли претензии к нескольким тысячам абонентов. Абоненты предоставляли чеки об оплате и долги списывались.