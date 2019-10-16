«Клерк» поддерживает оппозиция

«Клерк» кричит: отмена ЕНВД – слишком сильный удар по малому бизнесу. Многие просто свернут деятельность. Но чиновникам видно одно: мошенники, избегатели налогов, укрыватели сверхприбыли.
Мы не сможем ничего изменить, но нас хотя бы слышат. И цитируют. Позицию редакции, которая рассказывает, не только про последствия отмены режима, но и на сколько вырастет нагрузка на компании и ИП, тиражируют опозиционеры (у которых своя большая война).
Канал Навальный LIVE опубликовал видео Владимира Милова о грядущем повышении налогов на малый бизнес. Вы, наверняка, в курсе, с какими налогами нам жить в 2020 году, но если нет, есть короткое видео.
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