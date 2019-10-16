«Клерк» поддерживает оппозиция

RURU GURU TAX Супер! Яхта это вещь! У нас рядом больших водоемов нет, поэтому яхта это не мой конёк. Хотя может... Власти заговорили об отмене транспортного налога

Огурец Корнишонов Еще как! Тем более в деревне! Я как-то в 2010 году хотел открыть торговую точку в ТЦ в районом це... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

VikaV2193 Ну, вот. Сами не хотите, о покупателях заботитесь, что б не брезговали к Вам приходить. А тут уве... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Тишина ну какие конкуренты у этого фермера? там частник зарабатывающий себе на жизнь. Вы думаете есть та... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

РюмкаБезысходности Мы с вами на брудершафт пили? Совсем скатились вы, батенька. Дает, дает знать о себе воспитание в... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Тишина вот я как раз думаю, что никто его и не контролировал, проверок не было. А если бы пришли с контр... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Огурец Корнишонов Понимаете, я таким свинам делал замечание, но получал ответы типа я "придираюсь". Т.е. человек во... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

НатальяС 90% населения некультурные, им хоть есть санпин, хоть нет, везде насвинячат. И плюнут в тот омлет... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Огурец Корнишонов только тема про духовку (запекание), в которой нельзя так быстро приготовить, как на сковороде :)... Омлет с вами. Для организаций общепита вводят новые требования

VikaV2193 Свин он потому что нет ГОСТа на чистоту кассового аппарата или потому что его воспитали так? Вы к... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Огурец Корнишонов я больше поверю, что работники решили не мыть. это как сейчас в одной известной федеральной парфю... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

ВСМ ну я жарю и что?3 яйца + молоко + соль, взбил венчиком и на горячую сковороду под крышку, именно ... Омлет с вами. Для организаций общепита вводят новые требования

НатальяС Что и следовало ожидать. Причём большинство ещё и платит за обслуживание счёта.... Сбербанк межбанковскую комиссию отменит, но не отменит

Огурец Корнишонов Мой случай никак не связан с продуктами питания. Я ими не занимаюсь. Но пришел ко мне на работу о... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

РюмкаБезысходности Глупость скорее от вас в массы брызжет. Не позоритесь уж.... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

РюмкаБезысходности Таки обосрались опять вы. Это рекомендации, а не жесткие нормы. Даже не закон штата.Это свод всех... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Мадама Таким умникам даю подписать соглашение о расторжении ТД, и пункт увольнения тогда не собственное ... Можно ли принимать заявления на увольнение с издевками и креативом работников

Мадама Да, это особо актуально при продаже недвижимости, если через агента делать, то он подскажет что м... Банкам запретят взимать с физлиц завышенные комиссии

РюмкаБезысходности История с потравленным крысиным ядом маслом лишний раз показывает, что не снипы и госты нужны. Он... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Огурец Корнишонов бред. в состав моющих средств для посудомоечных машин входят пищеварительные энзимы, которые прос... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Мадама Да, эти "красотки" приходят в отпуске до 1,5лет работают один день и уходят на больничный на меся... В ТК вносят новые правила увольнения и выхода из декрета

Мадама У "адских бабок" написали что заказали еще средства от импотенции :) в ЦБ. Чем они там в рабочее ... На наши деньги ЦБ закупил уколы красоты для своих сотрудников

Огурец Корнишонов Ну вот не правда. Сейчас на vc.ru активно обсуждают инцидент с банком Тинькофф, связанный с блоки... Скандал с Тинькофф: ответ Жуховицкого

Мадама Приятно так намекаем девушке что лучше сидеть на сохранении на больничном и можно на работу не хо... Какими документами беременная сотрудница подтверждает факт посещения врача в рабочее время

Женская логика Есть понятие проточная вода. Это душ. В посудомойке мало того, что вода не проточная, так еще в н... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

MIG700 А при чем здесь это? Народ в основном возмущается, что нам банки блокируют счета за любое подозри... Скандал с Тинькофф: ответ Жуховицкого

Мадама У меня требуют табель учета рабочего времени от поставщика, бред откуда он у меня? Много всякой ... Не суй свой нос. Компании запрещено знать, зачем ИФНС документы по контрагенту

НатальяС Вы в это верите? Явно конкуренты подкупили кого-то из работников и яд оказался в масле и семечках... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета