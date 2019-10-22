У Силуанова скоро два новоселья. В Хамовниках и на Рублевке

Министр финансов Антон Силуанов оказался владельцем квартиры ценой 450 млн рублей в ЖК «Андреевский», пишет сегодня Банкста. По информации канала, у чиновника есть пентхаус размером 253 м2 в Хамовниках. В рекламе дома представлены вот такие варианты комнат.

А ранее у министра был найден дом за млрд рублей. Как сообщил источник канала, 1 гектар земли под дом Силуанов получил даром от зятя Касьянова Тимофея Клиновского и бандита Гавриила Юшваева. Еще 2 гектара леса рядом с домом он взял в аренду на 49 лет и платит за него 7 тыс. рублей в месяц. Официальные доходы Силуанова около 300 млн рублей за семь лет, а дома с землей стоят больше млрд рублей.

ФБК сделал свое расследование и заявил, что у министра официально нет таких доходов, чтобы скопить на дом и участок при нем.

В доме будет 3 этажа (есть подземный). Площадь, по прикидкам ФБК, в районе 1500 м2. Рядом строится еще один.

Несмотря на то, что Силуанов декларирует не пойми откуда берущуюся гигантскую зарплату в 40 млн рублей, даже ее не хватило бы на этот участок и эту стройку. Гектар земли в этом месте на Рублевке стоит около 650 млн рублей. 1500-метровый дом, построенный с нуля, — это 300 млн.

Если заложить такие же расходы на постройку второго дома, то после грубой оценки выходит больше миллиарда рублей. Складываем силуановские официальные доходы (фактические, не средние) — получается 300 млн рублей за 7 лет.