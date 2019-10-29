С 29 октября меняются правила расчета патентов

С 29 октября изменяются правила расчета налога при патентной системе налогообложения. С этой даты вступают в силу поправки в главу 26.5 Налогового кодекса, внесенные Федеральным законом от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ.

Теперь патент можно будет получать на срок менее месяца (ранее это было невозможно). Т.е. срок действия патента устанавливается в календарных днях.

При этом меняется и расчет стоимости: годовой потенциальный доход делится на количество дней в календарном году, умножается на количество дней патента и на налоговую ставку (стандартная ставка 6%). Прежние правила расчета, когда патенты измерялись в месяцах, отменены. Но по прежнему срок патента не может «перешагивать» через 1 января.

Кроме того, в Налоговом кодексе, наконец, прописали права перерасчета патента при досрочном прекращении деятельности, на который он был куплен: размер потенциального годового дохода делится на количество дней в календарном году, умножается на налоговую ставку и количество дней, в течение которых предпринимателем применялась ПСН.



С 1 января 2020 года ИП на ПСН ждет другое изменение, неприятное — нельзя будет применять патентную систему налогообложения при продаже некоторых товаров, подлежащих обязательной маркировке. К ним относятся лекарства, обувь, одежда, шубы и прочие изделия из натурального меха. Более того, одна единственная продажа такого товара приведет к утрате права применять ПСН.