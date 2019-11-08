Что ИФНС спрашивает с компаний, которых подозревает в покупке бумажного НДС

Продавцы бумажного НДС заявляют, что, несмотря на передовые технологии ФНС, перед каждой отчетностью у них не падает спрос на счета-фактуры. Все чаще, конечно, ими потом занимается прокуратура. А вот о чем, в том числе, нужно помнить их клиентам.

Если вы покупаете бумажный НДС, то впоследствии бывает ситуация, когда компания, на которую вы ссылаетесь, принудительно ликвидируется налоговой. Вроде бы надо радоваться (нет фирмы – нет проблем), НДС обратно не откатить. Однако НДС от такой «дохлой» фирмы имеет один нюанс.

Дело в том, что налоговая придумала лайфхак: по взаимоотношениям с ликвидированными фирмами у покупателя запрашиваются не только книги покупок, но и доказательство оплаты товара или услуги. Если вы не предоставите таких доказательств или честно признаетесь, что оплаты не было – вам доначислят НДС в полном объеме.

Так что помним об этом, рисуем векселя и договоры цессии, избавляемся от подобной задолженности, советуют авторы канала «Антифинразведка».