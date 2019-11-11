Налоговика, который привез грабителей к бизнесмену, признали авантюристом

Офицеры ФСБ ограбили бизнесмена, который приехал в банк с крупной суммой. На место грабителей привез сотрудник ФНС Дмитрий Чиквин.

Следствие считало его одним из фигурантов дела о разбойном нападении. Но теперь защитники смогли убедить военный суд, что налоговик оказался на месте преступления случайно, так как являлся другом одного из налетчиков. Мужчине не стали продлевать срок задержания под стражей и отпустили под домашний арест, пишет «Коммерсант».

Задержание преступников происходило летом 2019 года. Большая часть грабителей – это действующие офицеры ФСБ из спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Как полагает следствие, они ограбили среди бела дня предпринимателя, приехавшего в коммерческий банк обменять крупную сумму на валюту. Украли 136 млн руб. Охрана банка и вызванные на место полицейские были обмануты рассказом о спецоперации ФСБ.

Через несколько дней нападавших задержали, часть пришла с повинной. Защита налоговика убеждала судей, что Дмитрий Чиквин был знаком только с одним офицером «Альфы», тот по дружбе рассказывал своему приятелю об участии в спецоперациях, задержаниях и прочем, вызывая у «гражданского» неподдельное восхищение. А когда спецназовец попросил помочь в спецоперации, тот согласился быть водителем.

Следователь не верил показаниям инспектора и просил суд оставить мужчину под стражей. Но судья изменил меру пресечения на домашний арест.