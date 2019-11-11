Обнальные схемы с использованием КТС закрываются

Обсуждается реформирование порядка взыскания средств по решениям комиссий по трудовым спорам (КТС), пишет автор канала «Тот самый 115-ФЗ». Основная задача – исключение удостоверения КТС из списка исполнительных документов, обязательных для безакцептного списания со счета банками.
В последнее время участились случаи мошенничества с pешениями КТС. Так вот, вся власть перейдет в руки инспекторов по труду. Инспектор ГИТ будет передавать материалы о задолженности по зарплате судебным исполнителям, и списание денег со счета работодателя будет проходить в принудительном порядке.
Схема та же, только меняется исполнитель. Гадаем, что помешает инспектору за мзду оформить документы на взыскание несуществующего долга по зарплате?
С помощью КТС мошенники реализую схему отмывания.
Вот типология использования решений комиссии по трудовым спорам для обналичивания денег:
2.Создается комиссия по трудовым спорам.
3.Работники, которым не выдана заработная плата, подают в комиссию заявления с просьбой обязать работодателя выплатить им деньги.
4.Комиссия по трудовым спорам выносит решение о выплате задолженности по заработной плате.
5.Работодатель не исполняет решение, и комиссия выдает работнику удостоверение, которое является исполнительным документом и предъявляется в территориальный орган ФССП или в банк должника (работодателя). Банк исполняет требования взыскателя.
6.Таким образом, работник предъявляет исполнительный документ к взысканию искусственной задолженности по заработной плате, после чего полученные денежные средства обналичиваются.
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