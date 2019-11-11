Обнальные схемы с использованием КТС закрываются

Обсуждается реформирование порядка взыскания средств по решениям комиссий по трудовым спорам (КТС), пишет автор канала «Тот самый 115-ФЗ». Основная задача – исключение удостоверения КТС из списка исполнительных документов, обязательных для безакцептного списания со счета банками.

В последнее время участились случаи мошенничества с pешениями КТС. Так вот, вся власть перейдет в руки инспекторов по труду. Инспектор ГИТ будет передавать материалы о задолженности по зарплате судебным исполнителям, и списание денег со счета работодателя будет проходить в принудительном порядке.

Схема та же, только меняется исполнитель. Гадаем, что помешает инспектору за мзду оформить документы на взыскание несуществующего долга по зарплате?

С помощью КТС мошенники реализую схему отмывания.

Вот типология использования решений комиссии по трудовым спорам для обналичивания денег:

В номинальной организации формируется искусственная задолженность по заработной плате. 1.В номинальной организации формируется искусственная задолженность по заработной плате. 2.Создается комиссия по трудовым спорам. 3.Работники, которым не выдана заработная плата, подают в комиссию заявления с просьбой обязать работодателя выплатить им деньги. 4.Комиссия по трудовым спорам выносит решение о выплате задолженности по заработной плате. 5.Работодатель не исполняет решение, и комиссия выдает работнику удостоверение, которое является исполнительным документом и предъявляется в территориальный орган ФССП или в банк должника (работодателя). Банк исполняет требования взыскателя. Отключить рекламу 6.Таким образом, работник предъявляет исполнительный документ к взысканию искусственной задолженности по заработной плате, после чего полученные денежные средства обналичиваются.