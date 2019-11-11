Клерк.Ру

Обнальные схемы с использованием КТС закрываются

Обсуждается реформирование порядка взыскания средств по решениям комиссий по трудовым спорам (КТС), пишет автор канала «Тот самый 115-ФЗ». Основная задача – исключение удостоверения КТС из списка исполнительных документов, обязательных для безакцептного списания со счета банками. 

В последнее время участились случаи мошенничества с pешениями КТС. Так вот, вся власть перейдет в руки инспекторов по труду. Инспектор ГИТ будет передавать материалы о задолженности по зарплате судебным исполнителям, и списание денег со счета работодателя будет проходить в принудительном порядке. 

Схема та же, только меняется исполнитель. Гадаем, что помешает инспектору за мзду оформить документы на взыскание несуществующего долга по зарплате?

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С помощью КТС мошенники реализую схему отмывания. 

Вот типология использования решений комиссии по трудовым спорам для обналичивания денег: 

1.В номинальной организации формируется искусственная задолженность по заработной плате.

2.Создается комиссия по трудовым спорам.

3.Работники, которым не выдана заработная плата, подают в комиссию заявления с просьбой обязать работодателя выплатить им деньги. 

4.Комиссия по трудовым спорам выносит решение о выплате задолженности по заработной плате.

5.Работодатель не исполняет решение, и комиссия выдает работнику удостоверение, которое является исполнительным документом и предъявляется в территориальный орган ФССП или в банк должника (работодателя). Банк исполняет требования взыскателя.

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6.Таким образом, работник предъявляет исполнительный документ к взысканию искусственной задолженности по заработной плате, после чего полученные денежные средства обналичиваются.

 

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