У Путина требуют снять с должности прокурора

Указания Минфина и т.п. НПА не являются.
Все эти доки управляющий должен представить суду.
Иногда в детективах (ну, люблю я детективы) тоже бывают подобные неказистости, когда в сюжетах ре...
У нас в стране закон только для обычных людей работает? ...
Угу. Про позорное введение торгового сбора уже забыли?
Я прекрасно знаю, что такое олимпиада в Японии как минимум. Так вот, это для вас конечно новость,...
Откуда у бухгалтера возьмутся все эти документы, если он давно в фирме не работает? ...
Ну, могу судить по себе, что "Родина" действительно вынуждает многих людей уехать. Если человек х...
Во-первых, как Вы решаете что я знаю и чего не знаю? Судя по Вашим комментам, ничего не знаете ка...
Всё правильно. У нас когда была студенческая олимпиада, запад и Япония с Китаем, реально поверили...
я не вижу подтверждения, что в данной ситуации бухгалтер -вор , я вижу халатное отношение к сво...
тупость людская безгранична)) че уж говорить, если находятся "умельцы", не знающие счета своим де...
Кстати, есть еще одна совершенно бюджетная (недорогая) программа для СНТ. В ней правда нет бухгал...
И других проблем ну просто нету...
Открываем кассовую книгу, видим приходную операцию, далее смотрим операции расходные: куда, кому,...
Не всегда :)У меня за полный (оплаченный и сверху одним процентом посыпанный) 2018 год - 0,908 ба...
Ничего, что эта статья к банкстерам неприменима?
так и есть, даже если косячит один, то другой либо не котролирует, либо не принимает никаких мер ...
Какой-то слив негатива... может вам грушу боксёрскую купить? Или к психологу?...
Ну... что Вам ответить, только мое любимое: не следует недооценивать предсказуемость тупизны. Мож...
Наверное, как и в других профессиях, так и среди бухгалтеров есть случайные люди. Кто-то (наивный...
Ну нравится людям усложнять себе жизнь. Людмила К., я тоже собираюсь брать мтсовскую. Подскажите,...
У нас же в стране инфляция минимальная ))))
Все верно, правительство просто выколачивает из людей копейки, заманивая "легализацией". Пройдет ...
Сказки. Как можно не заметить ушедшие с р/с 300 тыс. вместо 30 да почти год? Учета совсем нет? Ка...
Бухи идиеты, кто-же дает такую инфу? Как может быть? Да, очень просто, это типа обналичка для вы...
и после этого банки нам "впаривают" зар.платные проекты! Вот всегда думала что это сыр в мышеловк...
https://ngs.ru/more/8853/?from=commentsheader
сомнительный способ... пока вы будете бегать по судам... в налоговой вбять за сроками взыскания и...
При самом плохом раскладе скажут - так он ЗП получал, начислят все налоги с ФОТ и НДФЛ..... пени,...
«Таким образом за 12 месяцев трое самозанятых своими отчислениям ремонтируют один ...
Автор что-нить знает про очереди????
Профессия то не вымрет. НО.... ответственности. К сожалению стало много дел, где бухгалтеров прит...