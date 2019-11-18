Клерк.Ру

У Путина требуют снять с должности прокурора

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк. ру

У прокурора Москвы Дениса Попова нашлась недвижимость в Испании и Черногории. И пока Дмитрий Песков рассказывает, что при назначении по документам Попова признаков иноагенства найдено не было, президенту ушло письмо от Навального. В нем оппозиционер, чья команда и провела расследование, рассказывает Путину про незаконное обогащение прокурора и предъявляет информацию о недвижимости, которую чиновник не декларировал.

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