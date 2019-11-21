Навальный и ФБК начинают судиться с Путиным

Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией решили подать в суд иск к президенту Владимиру Путину, пишет Forbes. Спор будет связан с уголовным делом об отмывании денег, а президента оппозиционеры обвиняют в уклонении от своих конституционных обязанностей по защите прав населения.

Фонд борьбы с коррупцией, его основатель Алексей Навальный и еще 13 сотрудников фонда решили подать в Тверской суд Москвы иск к президенту России Владимиру Путину. Об этом Навальный сообщил у себя на сайте. В базе Тверского суда информации об иске ФБК пока нет.

Из приведенного Навальным документа следует, что иск подан из-за уголовного дела об отмывании денег, которое в августе 2019 года было возбуждено Следственным комитетом в отношении сотрудников ФБК.

В рамках этого дела проводились обыски, изымались документы, арестовывались денежные счета. Навальный считает, что во всем этом «беззаконии» виноват лично Путин: «Кто за этим стоит? Ясно, что Путин. Вот на Путина в суд и подаем». И поясняет, что Путин, являясь гарантом Конституции, «не реагирует и не принимает мер по прекращению грубых и систематических нарушений конституционных прав (на неприкосновенность жилища, на распространение информации и выражение мнения о коррупции, на объединение), происходящих по «делу ФБК» просто десятки раз в день в течение уже очень продолжительного времени».

В исковом заявлении он требует обязать Путина «в пределах предоставленных ему полномочий принять меры по защите конституционных прав административных истцов».

Уголовное дело об отмывании денег в ФБК было возбуждено в августе 2019 года. СК тогда заявил, что в фонде в 2016-2018 годы отмывались деньги на общую сумму порядка 1 млрд рублей. Позднее СК снизил оценку до 75 млн рублей. У сторонников Алексея Навального в десятках городов России уже проходили массовые обыски — в августе и несколько раз в сентябре. ФБК обвинения отрицает. 9 октября Минюст признал ФБК иностранным агентом. Затем министерство объяснило, что причиной стало финансирование из США и Испании, которое получал фонд. Основатель ФБК на это заявил, что фонд «никогда не получал ни копейки иностранных денег», и назвал действия Минюста незаконными.