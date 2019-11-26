Дорого нам обходится любовь Орешкина к футболу

Министр экономического развития Максим Орешкин (который сам не может справиться со своей работой и просит вашей помощи) болеет за клуб ЦСКА. И предпочитает делать это с женой из VIP-ложи ВЭБ-арены с ресторанный обслуживанием. Ложа находится в непосредственной близости с той, на которой смотрит матчи президент клуба Евгений Гинер в компании Сергея Иванова, и стоит, например, 750 тыс. рублей за один матч, сообщает Банкста.

Мы не сомневаемся, что зарплата Орешкина (1,3 млн в месяц) позволяет ему купить такие места, но у нас есть сомнения в том, что он платил. Дело в том, что Орешкин входит в совет директоров ВЭБ, который остаётся ключевым кредитором Гинера и самой арены. После похода на матч и бесплатных угощений вряд ли Орешкин будет противиться очередной реструктуризации кредитов Гинеру или возмущаться большой платой ВЭБа за то, что арена клуба ЦСКА носит имя банка. Зачем это госбанку, который не имеет ни розницы, ни по-настоящему рыночных кредитов.