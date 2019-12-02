Дворец, самолет и яхта. Глава ВТБ обеспечивает возлюбленную за наш счет

Ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде по мнению ФБК пользуется самолетом Bombardier Global 6000 и 62-метровой яхтой. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Авторы публикации утверждают, что красивую жизнь девушке обеспечивает президент государственного банка ВТБ Андрей Костин.

ФБК раскопало, что Аскер-заде с 2018 года использует бизнес-джет, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ. Сейчас самолет принадлежит офшорной компании, никак не связанной с ВТБ. Сотрудники фонда утверждают, что смогли подтвердить связь Наили Аскер-заде с самолетом, сопоставив города, где она брала интервью, фотографии из ее инстаграма и все передвижения лайнера.

Стоимость самолета достигает 60 миллионов долларов (3,9 миллиарда рублей). При этом в ФБК допускают, что Bombardier Global 6000 может находиться в аренде. Стоимость аренды, говорится в расследовании, составляет 559 тысяч рублей за час полета. За месяц с 4 августа по 3 сентября 2019 года самолет совершил 16 перелетов общей продолжительностью 51,5 часа. Таким образом, делает вывод ФБК, аренда могла обойтись в 28,9 миллиона рублей за месяц.

Фонд борьбы с коррупцией также утверждает, что у Аскер-заде есть 62-метровая яхта SEA&US, стоимость которой составляет 62 миллиона долларов (почти четыре миллиарда рублей). Яхта всплыла после изучения передвижений самолета Bombardier Global 6000. Чтобы подтвердить, что Наиля Аскер-заде находилась на SEA&US, авторы расследования сравнили фотографии яхты со снимками из инстаграма телеведущей, где видны детали судна. В фонде отметили, что официально владелец яхты неизвестен — она анонимно оформлена на офшорную компанию.

Как водится, есть дорогая жилая недвижимость.

«Это вопрос общественных интересов, а не вопрос частной жизни госбанкира и телеведущей. Потому что когда телеведущая госканала неизвестно откуда имеет в своем распоряжении яхту и перемещается по миру на самолете стоимостью 60 миллионов долларов, мы должны поставить вопрос и перед ней, и перед госбанкиром, который ее содержит, откуда взялись все эти деньги. Нам очевидно, что банк ВТБ, который и так имеет довольно печальную славу весьма коррумпированного банка, грабится ежедневно госбанкиром, в том числе для того, чтобы обеспечивать фантастический уровень жизни для его возлюбленной Наили Аскер-заде. Пусть они любят друг друга, только не за наш счет», – сказал Навальный в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Навальный добавил, что официальная зарплата президента банка ВТБ Андрея Костина не смогла бы покрыть обнаруженные Фондом борьбы с коррупцией подарки банкира своей возлюбленной.

Сама Наиля на своей странице радуется притоку новых подписчиков. И иронизирует на тему удачной рекламы у популярного блогера. Комментарий Навального под ее постом собрал 17 тыс. лайков.