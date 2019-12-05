Экономить незаметно для налоговиков. Девять способов

Агрессивные схемы налоговой оптимизации изжили себя, налоговики давно о них знают, успешно раскрывают и выкатывают санкции. Теперь экономить нужно мягче, осторожнее и главное – всегда нужно суметь доказать деловую цель, чтобы не обвинили в получении необоснованной налоговой выгоды. Вот несколько известных способов экономии, по которым налоговикам будет трудно докопаться.

1. Замена части стоимости товара процентами по коммерческому кредиту. Если продавать товар за 100 рублей, НДС нужно начислить на все 100 рублей. А если договориться с покупателем и прописать стоимость 90 рублей, а 10 рублей оформишь как проценты за отсрочку платежа, то НДС платить только с 90, а проценты НДС не облагаются (п.п. 15 п. 3 ст. 149 НК). У покупателя в этом случае вычет тоже будет меньше, поэтому практиковать такое можно не со всеми.

2. Необлагаемые выплаты работникам. В статьях 217 и 422 НК РФ есть список выплат, которые не облагаются НДФЛ и взносами. Это всяческие компенсации (за проезд, процентов по кредитам, за использование личного имущества и т.д.), некоторые виды надбавок и т.д. Их нужно прописать в трудовом договоре и локальных документах фирмы. Размер закон не ограничивает, поэтому придираться налоговикам тут особо не к чему.

3. Увеличение затрат. Если делать это аккуратно и «размазывать» увеличение, можно уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль и НДС, не привлекая внимание налоговиков. Главное соблюдать меру и не выбиваться из общеотраслевых показателей.

4. Включить стоимость перевозки в цену товара. Подходит тем, кто продает товары и услуги, облагаемые НДС по сниженной ставке 10%. Если брать плату за перевозку отдельно, она облагается по ставке 20%, а если включить в договор условие о доставке, а в договоре и других документах отдельно цену за доставку не выделять, то всей суммы придется заплатить только 10% НДС.

5. Оформление имущества в регионе с льготной ставкой. Если есть филиал с отдельным балансом в регионе, где налог на имущество меньше, можно перевести часть имущества в этот регион.

6. Оформление товарного знака на дружественного ИП. Компания заключает лицензионный договор с этим ИП на УСН и платит ему роялти (сумма должны быть экономически обоснованной). Эти расходы вычитает из базы по налогу на прибыль, плюс бонусом вывод налички через ИП. Схема безопасна, если товарный знак фирма использует для получения прибыли и ранее не использовала товарный знак.

7. Б/у основные средства. Покупая «подержанные» основные средства, можно самостоятельно определить срок полезного использования, а значит поиграть с амортизацией в свою пользу.

8. Зарплата в конвертах. Да, схема опасная, но вот доказать ее на самом деле очень трудно. Нужно, чтобы сотрудник либо сам пожаловался, либо чтобы налоговики нашли доказательства серых выплат – ведомости и т.д.

9. Привлечение ИП и самозанятых для экономии на НДФЛ и взносах. Не платите им регулярно одну сумму, как зарплату, и не в тот же день, что и зарплату. Оформляйте первичку за услуги должным образом и проследите, чтобы вы не были у этих ИП и самозанятых единственным клиентом – и все будет хорошо.