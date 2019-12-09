ВТБ отрекся от яхт Аскер-заде

Самолеты, упомянутые в расследованиях ФБК Алексея Навального, не имеют отношения к группе ВТБ – они были проданы еще в 2017 году по рыночной цене, сообщил гендиректор «ВТБ Лизинга».

На джетах Bombardier, как утверждает Навальный, летают супруга премьер-министра Дмитрия Медведева Светлана и телеведущая Наиля Аскер-заде. Самолеты, упомянутые в расследовании основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией, не имеют отношения к группе ВТБ, говорится в поступившем в РБК заявлении «ВТБ Лизинга», подписанном гендиректором компании Дмитрием Ивантером.

Джеты, которые упоминает Навальный, были проданы еще в 2017 году из-за санкционных рисков. В расследовании ФБК говорилось, что телеведущая канала «Россия-1» Наиля Аскер-заде, пользуется самолетом Bombardier Global 6000 с бортовым номером T7-KLT. На нем она якобы летала на интервью в в Грозный, Анапу и Владивосток, а также в другие поездки, информацию о которых ФБК нашел в ее Instagram. Сейчас самолет принадлежит офшорной компании из Белиза, IF Company Limited, однако ранее был зарегистрирован на VL9762 Ltd., которая упомянута в списке аффилированных с банком ВТБ лиц.

После этого ФБК опубликовал новое расследование, в котором утверждал, что самолетом Bombardier Global Express 5000 с бортовым номером M-SKSM часто пользуется супруга премьер-министра Дмитрия Медведева, Светлана Медведева. Самолет до декабря 2017 года принадлежал офшору Tekser Management Limited, который также значился в списке аффилированных лиц ВТБ. Теперь самолетом владеет тот же белизский офшор – IF Company Limited. Навальный призвал задавать о нем вопросы в ходе телеинтервью Дмитрия Медведева 20 российским каналам, однако в итоге вопрос так и не был задан.

«ВТБ Лизинг» в своем заявлении утверждает, что в 2017 году из-за повышенных санкционных рисков бизнес-джеты, принадлежавшие «ВТБ Лизингу», «были проданы сторонним компаниям». При этом в компании утверждают, что самолеты продали по рыночной цене, «на основе заключений независимых оценщиков, что подтверждено документами». «ВТБ Лизинг» не имеет отношения к их дальнейшей эксплуатации, предоставлению в аренду и прочему», – подчеркнули в компании. «ВТБ Лизинг» приобретал бизнес-джеты «в разные годы для различных операторов». При этом «ВТБ Лизинг» подчеркивает, что не занимался обслуживанием и затратами на эксплуатацию самолетов, сдавая суда операторам в управление на рыночных условиях и получая за них лизинговые платежи. На 2017 год компания владела флотом из девяти бортов, сейчас они не принадлежат ни группе ВТБ, ни связанным с ней структурам, уточняет «ВТБ Лизинг». В своем расследовании, посвященном Наиле Аскер-заде, ФБК также связывает с телеведущей оформленную на офшор яхту SEA&US (фонд, в частности, указывает, что Аскер-заде часто выкладывает сделанные на яхте фотографии в Instagram).