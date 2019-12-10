Как продают наличную выручку через предприятия нефинансового сектора

Торгово-розничные предприятия (ТРП) заключают с номинальными фирмами договоры на оказание услуг инкассации, агентские договоры, договоры комиссий и пр. Наличная выручка, образующаяся у ТРП, передается заказчикам наличных денежных средств через посредников, действующих за вознаграждение.

Руководство указанных ТРП также получает свой процент за оказание данного вида услуг. Денежные средства в размере, эквивалентном переданной выручке, безналичным путем поступают от номинальных фирм на счет ТРП (по договору или фиктивным товарным сделкам).

Таким образом, при отсутствии внесения и зачисления наличной выручки через кассу банка на расчетный счет ТРП (классическая инкассация) фактически денежные средства на него поступают со счетов транзитных организаций безналичным путем.

Все чаще клиентами банков для придания законного вида сомнительным операциям используются договоры, исполнение которых предполагает уплату НДС (например, поставка автомобилей и других товаров с актами их приема-передачи, с признаками фиктивности, предоставление туристических услуг), что не предусмотрено Методическими рекомендациями Банка России от 04 декабря 2015 года № 35-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», где акцент идет именно на отсутствие НДС.

Характерной особенностью данных схем является так называемая «ломка» назначения платежа при поступлении и списании денежных средств в адрес фирм-однодневок. Так, денежные средства на счета «фирмы-однодневки» поступают за строительные материалы, оборудование, услуги и строительные работы, а расходуются в качестве оплаты за продукты питания, автомобили, табачные изделия, предоставление туристических услуг.