Появилась новая обнальная схема?

Поправки по зарплате позволят инспектору труда принять решение о принудительном исполнении обязанности работодателя погасить долги по начисленной, но не выплаченной в срок зарплате и другим трудовым выплатам. Данное решение сможет дойти до приставов и носить силу исполнительного документа.

Обрадовались данной новости трудовые профсоюзы и прокурорские работники – больше не нужно бегать по судам и просуживать свою зарплату у нерадивого работодателя, достаточно будет решения (постановления) Трудовой инспекции.

Встрепенулись обнальщики и хитроделанные должники – ещё один схематоз на лицо. И вот почему!

В силу 855 ГК РФ при недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту). То есть, достаточно должнику будет создать фиктивную задолженность по заработной плате, получить от инспектора по труду исполнительный документ о взыскании мнимой зарплаты и, предъявив его к исполнению в состав сводного исполнительного производства, тихо выводить деньги с арестованных счетов, минуя основные долги. Или обнальщикам «налиться» по типу удостоверений КТС...через «своего» трудового инспектора.

Данная категории исполнительных производств у ЦА ФССП находится на особом контроле и, как правило, заканчивается возбуждением уголовных дел, в том числе в отношении серых банкиров и их подельников. Или просто блокировкой денежных средств на депозите районного отдела. Поэтому данный закон (исполнительные документы трудовой инспекции) на местах в части принудительного исполнения работать просто не будет, как только он начнёт использоваться не по назначению. А это в скором времени произойдёт, как стало с удостоверениями КТС и судебными приказами о взыскании заработной платы...