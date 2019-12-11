Фиктивная задолженность, теневая инкассация. Обнальные схемы все крупнее

Схемы обналичивания незаконно полученных доходов за последнее время претерпели существенные изменения: они стали крупнее и часто создаются с использованием государственных институтов, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

«Значительную трансформацию претерпели обнальные схемы. Особенно взывает опасения то, что они укрупнились», – цитирует слова Чиханчина РИА Новости.

Для вывода средств продолжают использоваться государственные институты: суды, служба судебных приставов и органы нотариата.

«Пока не удается добиться снижения рисков обналичивания путем создания фиктивной задолженности и дальнейшего перечисления денег от должника кредитору через депозитный счет нотариуса, либо путем предъявления исполнительной надписи нотариуса», – добавил он.

Чиханчин привел данные кредитных организаций за десять месяцев текущего года, согласно которым объем таких операций составил порядка 5 млрд рублей, что почти в 2,5 раза превышает показатели прошлого периода.

«Подобные схемы приобрели широкое распространение и продолжают использоваться в виду отсутствия законодательно закрепленной обязанности нотариусов осуществлять проверку реальности обязательств между заемщиком и кредитором», – сказал он.

Тревогу Росфинмониторинга взывает и рост теневой инкассации, которой, по словам главы ведомства, злоупотребляют крупные торговые сети, автосалоны и оптово-розничные рынки.

Кроме того, рассказал Чиханчин, в настоящее время среди преступников получила распространение схема вывода денег в теневой оборот с использованием векселей, эмитентами которых бывают крупнейшие банки России.

«Отличительной особенностью данной схемы является приобретение векселей реально действующими организациями, а предъявление к погашению – техническими компаниями», – пояснил Чиханчин.