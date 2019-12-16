Варианты безопасной связи, чтобы скрыть общение от МВД и конкурентов

Автор блога на «Клерке» Михаил Жуковицкийподелился соображениями на тему связи, если есть необходимость скрывать информацию от полицейских и коммерческих интересантов.

1. Мобильник без симки, установлены только мессенджеры на иностранные телефоны. Интернет берет от 2 мобильника или роутера. Минусы: – если симка, принимающая интернет – российская, то за деньги можно получить данные гео и сопряжение с другими симкартами. – Носить два аппарата «запарно». 2. Забугорная сим-карта или тревел-сим. Минусы: – цена. Тревел-сим – интернет в РФ от 0.01 евро\минута. Лидеры тут: Билайн-Казахстан и МТС Армения – лучше тарифы, 0.002 евро/мегабайт в рамках пакета роуминга в РФ 3. eSIM на iPhone и Pixel с eSIM. На eSIM лучшие тарифы на Airalo. Разумеется, про общение голосом речи не идет. Только мессенджеры.

Если у кого-то есть решения лучше – расскажите, предложил Михаил. Оказалось, тема очень актуальна и обсуждение вышло бурным.

Юрий:

«В любом из вариантов на мобиле – постоянно работающий VPN и никаких отечественных приложений, особенно Сбербанка, «антивирус» которого шерстит всё устройство от и до. А в телеге максимум настроек конфиденциальности, особенно невидимость номера + ник в ТГ или делать невидимым или невычисляемым (под которым вы больше нигде не фигурируете, не похожий на имя, фамилию и т.п.)».

Val:

«Стоит понимать, что KZ тоже много что блокирует в плане мессенджеров и сайтов. Плюс сейчас они требуют обязательную привязку устройств. Самое оптимальное - айфон купленный у бомжа, Beeline KZ с биллингом на виртуальную карту, оформленную на Mr. No Name в третьей стране на виртуальный номер, через VPN. Никакого голоса, вместо имён - псевдонимы. Никаких фейс-айди и тач-айди, естественно. Американские коллеги так не заморачиваются, а используют простые burner phones.».

Люди активно делились, какие мессенджеры позволяют организовать анонимную связь: wickr me, riot matrix, jabber, utox, keybase, Zange, Skype for business, Threema (глючная правда, в фоне ничего не должно быть открыто. Но хорошая, и к контактам нельзя доступ давать, все при встрече или ID).

А вообще, есть куча локальных мессенджеров для своих, чуть ли не каждый более менее крупный серый банк имеет такое.

Артем:

«Шифрование имеет значение когда входящие/исходящие узлы в безопасности. Да и «мероприятия» проходят через ПО на аппарате, если нельзя через трафик. Более-менее безопасно это роутер, запитанный от шахты лифта абсолютно обычного подъезда, с включением по определенным датам. Роуминговая симка дает трафик, а ты с левого девайса реализуешь сеанс связи. Роутеров должно быть 100+ в разных районах, каждый сеанс это логин в аккаунт jabber, который крутится где-то на сервере в стране повраждебнее от страны интересантов и, конечно же OTR шифрование. После сеанса девайс на вайп, протереть, выключить и двухсторонним скотчем в общественный транспорт отправить нарезать круги для веселых ребят с триангуляцией».

Кстати, и сейчас кто-то использует чаты в любой компьютерной игре.

Антон:

«Паранойя мод: разблокировать загрузчик на телефоне, поставить туда lineage OS, вычистить ключи из загрузчика, зашифровать остальное. Поставить симку из другой страны, далее туннель на основе wireguard или SoftEther VPN. В первом случае снабдить еще dns с SSL, во втором все завернуть в https. Настроить на телефоне только пароль для расшифровки и получения доступа. Все, считай у тебя форт нокс в кармане. Даже если получат физический доступ к телефону, ничего никто не вытащит. Ну, кроме тех случаев, когда сам пароль расскажешь».