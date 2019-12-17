Продажа налички через предприятия нефинансового сектора

Писали про торгово-розничные предприятия, теперь про автосалоны.

Данная схема может реализовываться автосалоном как скрытно от клиентов, которые не располагают сведениями об участии в сделке по приобретению автомобиля третьего лица («транзитной компании»). Так и открыто, документально уведомляя покупателя автомобиля о существующем порядке расчетов и получая от клиента необходимые подписи на всех документах, в том числе с «транзитной компанией».

На практике, последний вариант используется автосалонами наиболее активно.

Так, в день покупки физическим лицом автомобиля в автосалоне, приобретаемый автомобиль перепродается автосалоном (иногда даже не тем автосалоном, в котором находится покупатель, а иным автосалоном, входящим в одну группу компаний или одну дилерскую сеть «транзитной компании» с проставлением соответствующих отметок в ПТС автомобиля.

В короткий промежуток времени автомобиль перепродается «транзитной компанией» физическому лицу – покупателю. Договор купли-продажи заключается между физическим лицом и «транзитной компанией», а не автосалоном.

Покупатель автомобиля вносит наличные денежные средства в кассу «транзитной компании» (фактически в кассу автосалона). Вместе с тем, данные наличные средства не учитываются в бухгалтерских документах «транзитной компании», выручка на ее счет от продажи автомобилей физическим лицам не поступает.

Как правило, в рамках данной типологии обслуживающие участников схемы банки могут наблюдать следующие признаки: