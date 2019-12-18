9 признаков идеального номинала

«В современных условиях РФ, когда реальные доходы населения падают 5-й год подряд, регионы нищают и вымирают, а любой движ все больше и больше смещается в центр Москвы – я решил написать маленькую заметку о критериях идеального номинала для работы. Естественно, я имею ввиду номинала не на чернуху, которого за месяц-другой отработали и выкинули, а номинала на постоянку, с которым можно работать долгосрочно», – начинает свой дайджест автор блога «Фура на Владик».

1. Семьянин. Этот человек должен иметь семью и очень желательно детей. Такие люди хоть и менее мобильны, но они будут гарантировано держаться за работу и не будут искать возможностей поскорее урвать денег.

2. Стабильная работа. Вы удивитесь, но сегодня в номиналы идут офисные планктоны, продавцы сотовых телефонов, хостесы ресторанов и так далее. Человек должен иметь опрятный и приятный вид и нормально одеваться. Также, зная его стабильное место работы, риск того, что номинал куда-то денется становится значительно меньше.

3. Жить в пределах МКАДа (пример про Москву). Таким людям есть за что держаться и они точно не готовы будут «терять» своё положение в обществе, бегая от вас по разного рода регионам.

4. Ипотека. Да, самые лучшие номиналы это именно те, кто с головой в ипотеке. За возможность получить свои 10-60 квадратных метров эти люди будут смирно следовать вашим указаниям без задних мыслей. Ибо квартира в Москве – это предел мечтаний таких людей. При «закрытии» потенциального номинала – предложение по тому, что он с этих денег может выплачивать ипотеку – работает очень даже хорошо.

5. Живущие родители не из деревни. Очень важный фактор, который будет сдерживать многих заниматься чернухой – это именно родители. Ваш номинал будет печься за семью, а перспектива получить квартиру в наследство лишь будет усиливать его мотивацию стабильно работать.

6. Наличие машины. Тут по факту, тоже самое, что и с ипотекой. Машина в какой-то мере даже важнее, ибо сжечь ее ночью легче и номинал это будет понимать.

7. Наличие высшего образования. Да, сейчас люди с высшим образованием спокойно идут в номиналы и в этом нет ничего плохого. Наличие образования даёт, во-первых уверенность в наличии хотя бы одной извилины в голове, а также поможет для «устройства» номинала в серьёзные структуры, где по регламенту руководителю требуется высшее.

8. Старше 25 лет. Опыт показывает – если люди постарше, от них в меньшей степени могут прилететь какие-либо проблемы.

9. Разорившиеся предприниматели. Эти люди будут идеальными руководителями. В спорах с налоговой всегда смогут пояснить, каким бизнесом он руководит и чем занимается.