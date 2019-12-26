Нескромный корпоратив «Мир»

Ещё в 2013 году президент настоял, чтобы госкомпании перестали проводить корпоративы и не будорожали бедное население. И Сбербанк с Роснефтью эти указания исполняют или не выносят корпоративы напоказ.

Но другое дело банкстер из Национальной системы платежных карт Мир Владимир Комлев.

Его компания зарабатывает в основном на бюджетниках и пенсионерах, но Комлев по-настоящему чувствует себя суперзвездой. Ладно бы он выписал на корпоратив одну украинскую певичку Светлану Лобаду за сотню тысяч долларов, но для него лично ещё и воссоздали интерьер шоу «Вечерний Ургант».

В знакомые интерьеры поселили живого Ивана Урганта. Причём Ваня обсуждал с банкстером безрассудные затраты на развлечения Комлева – его встречу с футбольным тренером Станиславом Черчесовым и щедро оплаченную беседу с Владимиром Познером с Первого канала.