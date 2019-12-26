Минтруд сохранит обнальную схему через КТС

Минтруд посчитал избыточными предложения банков ужесточить оформление документов от комиссий по трудовым спорам (КТС). Ранее участники рынка жаловались на рост популярности схем по обналичиванию денег с использованием решений КТС, пишет РБК.

Министерство не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обнала с использованием решений КТС. Это следует из письма министерства в Ассоциацию банков России. Участники рынка предлагали реформировать институт КТС, жалуясь на то, что банки являются заложниками ситуации: они обязаны проводить операции по решениям комиссий, даже если требования клиентов вызывают у них подозрения.

КТС в России могут выносить решения по индивидуальным спорам между работниками и работодателями, например о выплате задолженности по зарплате. Эти решения имеют силу исполнительного документа, которые можно использовать для принудительного взыскания. Если банк получает такой документ с требованием перечислить деньги, он обязан в течение трех дней провести транзакцию. Отказ карается штрафом до 1 млн руб. (он предусмотрен ст. 17.14 КоАП).

В октябре 2019 года инцидент с переводом 5,5 млн руб. по КТС произошел в Тинькофф Банке, тогда владелец компании, с чьих счетов ушли деньги, посчитал их похищенными. После этого скандала банки активизировали усилия по искоренению схемы обналичивания через листы КТС.

Ассоциация банков России (АБР) предлагала депутатам внести поправки в Трудовой кодекс – решения КТС могут быть изготовлены «буквально двумя физическими лицами, работающими в организации», и использоваться для сомнительных операций.

«Для своей реальной цели, а именно упрощения взыскания заработной платы, комиссия по трудовым спорам не используется», — говорится в обращении ассоциации.

Банкиры были готовы и на более мягкий вариант решения проблемы — не ликвидацию КТС, а усиление контроля за документами таких комиссий. Они предлагали заверять решения КТС у государственных инспекторов труда — госслужащих, которые контролируют соблюдение прав работников. В таком случае, если инспектор убедится в достоверности решения КТС, документ получит статус исполнительного.

Однако Минтруд считает, что предложение банков ликвидировать комиссии по трудовым спорам угрожает правам работников. Министерство обращает внимание, что индивидуальные трудовые споры в России могут рассматривать только КТС и суды.

Ликвидация КТС «лишит работника одного из способов защиты его трудовых прав и снизит гарантированную Конституцией защиту трудовых прав», говорится в письме.

А новые правила исполнения решений КТС будут избыточны: государственная инспекция труда и сейчас может направлять предписания работодателям, но не должна вмешиваться в индивидуальные споры, которые решаются в КТС. Не поддержав идеи банков, Минтруд все же согласился с тем, что необходимо снизить риски незаконного использования решений КТС. Вопрос прорабатывается профильными ведомствами.