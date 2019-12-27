6 схем, от которых лучше отказаться в 2020 году

1. Уменьшение НДС с помощью фиктивного приобретения товаров у фирм-однодневок. Опасность схемы в том, что с помощью автоматизированной системы АСК НДС 2 налоговики могут увидеть расхождения в налогах, уплаченных компаниями-участниками сделки. Штраф за это до 40% от невыплаченной суммы.

2. Полная неуплата НДС. Поставщик и покупатель выстраивают фиктивные цепочки поставок, ведут документооборот. Обязанность по уплате НДС возникает у заранее выбранной на эту роль брошенной компании. Но налог по факту никто не платит. С помощью всё той же системы АСК НДС 2 схема станет прозрачнее для налоговиков и рискованнее для бизнеса.

3. Фиктивное дробление. У маленьких компаний более выгодные налоговые режимы и льготы. Налоговики расценивают подобные действия как уклонение от уплаты НДС и налога на прибыль. В результате происходит доначисление налогов.

4. Маскировка сделок купли-продажи недвижимости. Продажа недвижимости оформляется в виде сделок займа, вкладов в уставной капитал и т.д. Это позволяет сэкономить на налоге на имущество. Или же предприниматели переводят объект на спецрежим налогообложения, предполагающий пониженные налоговые ставки по налогу на имущество.

5. Схемы с расчетами процентными векселями. Махинация до сих пор встречается в различных вариациях. Фирма может перевести долю выручки от продажи товаров во внереализованный доход по ценной бумаге, который освобожден от НДС. Риск возникновения вопросов у ФНС слишком высок.

6. Оформление трудовых отношение с наемными сотрудниками как с самозанятыми. Новый налоговый режим для самозанятых позволяет платить мало налогов. На практике ФНС без проблем раскрывает такие схемы. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность.