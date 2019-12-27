Депутаты попросили Путина обойтись без поздравлений в Новый год

Сельские депутаты из Омской области просят президента России Владимира Путина не поздравлять жителей региона с Новым годом, пишет ИА «Омскпресс».

Свои требования они заявили во время одиночных пикетов в центре города. Участники акции уверены, что выступление главы государства под бой курантов у многих жителей страны воодушевления больше не вызывает. «Когда он начинает нас поздравлять, мы напрягаемся и думаем: какие подарки Владимир Путин преподнесет россиянам в наступающем году? И выживем ли мы после их получения?", – заявила изданию депутат, житель деревни Верхний Карбуш Ирина Дроздова.

Женщина рассказала, что идею с акции ей подсказала дочь. В сети она не раз встречала комментарии от людей, которые считают, что Владимиру Путину лучше вообще не записывать новогоднее обращение к народу. После чего Дроздова придумала и нарисовала плакат.

На нем написано: «31 декабря в 23.55 нас поздравлять не надо. Мы и так в шоке от ваших подарков! Омичи».

К пикетам в центре Омска присоединились депутаты и из других районов региона. Представитель Троицкого сельского поселения Антон Николаев, заявил, что не хочет слышать поздравление президента из-за последних реформ, одобренных Владимиром Путиным. В частности, он раскритиковал увеличение НДС и стоимости ГСМ, рост тарифов ЖКХ, и пенсионную реформу. По словам народного избранника, «перечислять президентские блага можно долго, но каждый чувствует их на себе и без этого».

Активисты заявили, что рассчитывают на запуск сетевого флешмоба. Информацию об акции они распространяют в пабликах в соцсетях и призывают людей писать похожие плакаты, фотографироваться с ними и выкладывать на своих страницах.

Отметим, что несколько лет назад местные активисты, в том числе Ирина Дроздова, участвовали в 45-дневной голодовке, благодаря которой удалось добиться газификации Верхнего Карбуша.

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