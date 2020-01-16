Ну почему он? 5 причин, подтолкнувших Путина к выбору Мишустина

1. Мишустин – серьезный, но серый. Даже безликий. И поэтому практически идеальный технократ-исполнитель. Его назначение значит усиление Кудрина и финансового блока. Назначение в рамках тренда: ослабление региональных элит вкупе с усилением роли технократии.

2. Две фишки Мишустина: эффективность и цифровизация, так что его назначение состоялось под конкретную задачу – потрошение всех и вся по вопросу расходования средств на обещания Путина. А на должности главы ФНС Мишустин показал, что умеет это делать. Правда в области у цифровизации нашего героя были проколы.

3. Мишустин – сторонник увеличения налогового давления на людей и ужесточения о контроля над электронными денежными системами и кошельками.

4. Мишустин может сдвинуть с мертвой точки «Цифровую экономику», которую Кудрин заклеймил аутсайдером всех нацпроектов. Акимов на днях сообщил «Цифровая экономика» потратила пятую часть годового бюджета за три дня, и ведомство Кудрина это подтверждает.

5. Общность спортивных интересов – важный фактор в политической культуре в России со времен Ельцина. И если Акимов и играл с Медведевым в бадминтон, то Мишустин стал хоккеистом ради Нарышкина, Нургалиева и Фетисова. Путин любит хоккей. Меньше дзюдо, но определенно больше бадминтона.