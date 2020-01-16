Как не платить налоги совсем? Есть вариант для смелых и четких

Рассматриваемый вариант работает только для обычных физлиц, адвокатов и нотариусов, для ИП и юр лиц способ не подойдет.

Предположим, за вами числится долг в 40 000 рублей транспортного налога за 2018 год. Оплатить его человек должен был до 1 ноября 2019 года.

Если просрочил платеж, то налоговая инспекция высылает требование об уплате. Данное требование игнорируем и ждем дальнейший реакции. На практике налоговая инспекция подает с мировой суд заявление о выдаче судебного приказа и уведомляет об этом вас.

Вот тут очень важно не прозевать этот момент, получить почту по прописке и подать возражения в суд, что вы против судебного приказа. Ничего сложного в этом нет, нужно просто сообщить судье, что вы против выдачи судебного приказа и у вас есть возражения.

В итоге налоговая инспекция не получит судебный приказ и не может списать деньги со счета, а приставы возбудить исполнительное производство.

Далее у налогового органа остается только один способ – подать исковое заявление в суд в общем порядке, но на практике часто инспекторы не успевают это сделать в течении 6 месяцев.

По п.2 ст. 48 НК РФ Заявление о взыскании подается в суд общей юрисдикции налоговым органом (таможенным органом) в течение шести месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. То есть, по истечении 6 месяцев, налоговая инспекция не может подать на вас в суд о взыскании задолженности. Требование о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов за счет имущества физического лица может быть предъявлено налоговым органом (таможенным органом) в порядке искового производства не позднее шести месяцев со дня вынесения судом определения об отмене судебного приказа.

Справедливости ради надо отметить, что суд по уважительным причинам может восстановить пропущенный срок, но налоговой инспекции надо это обосновать. В итоге налоги оплатить вы обязаны, но налоговая не имеет инструментов для их взыскания. Долг видно только налоговой инспекции и вам в личном кабинете налогоплательщика.

Ждем три года, когда истекают общегражданские сроки давности взыскания задолженности, по истечении которых долг взыскать нельзя по нормам ГК.

Естественно, налоговая инспекция шлет письма и вызывает на административную комиссию и т.д., ходить или нет решать только вам.

Применять на свой страх и риск. Уголовная ответственность физического лица за уклонение от уплаты налогов наступает при сумме от 900 000 рублей. Платите налоги – эта обязанность установлена ст. 57 Конституции РФ.