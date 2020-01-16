Жена Мишустина заработала 800 млн рублей. И никому непонятно как

Свеженазначенный премьер-министр России Михаил Мишустин – супруг крайне состоятельной дамы. Долларовой миллионерши, заявляет ФБК.

На сайте фонда появилась статья с вопросом к новому премьеру: Михаил, как ваша жена заработала такие деньги?

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах. Вот задекларированный доход его жены – Владлены Юрьевны Мишустиной:

2010 год: 72 млн руб

2011 год: 61 млн руб

2012 год: 73 млн руб

2013 год: 149 млн руб

2014 год (кризисный, но не для всех): 160 млн рублей

2015 год: 81 млн руб

2016 год: 77 млн руб

2017 год: 68 млн руб

2018 год: 48 млн руб

За последние 9 лет она одна (без дохода супруга-чиновника) заработала почти 800 миллионов рублей.

«И это всё она умудрилась сделать параллельно с воспитанием троих детей. Красивая была бы история о достижениях сильной женщины, но, к сожалению, никакой фактуры об успешном бизнесе вы не найдете», – пишет ФБК.

На Владлену Мишустину не зарегистрировано ни одного действующего юридического лица. Про нее ничего невозможно найти в интернете. Любому человеку очевидно, что если некто заработал честным бизнесом почти миллиард рублей, то следы этого бизнеса должны легко обнаруживаться.

Хотя при его любви к «цифре» информация о жене обязаны быть прозрачной.

«Поэтому до тех пор, пока Мишустин не рассказал подробностей о таинственном и удивительно успешном бизнесе своей жены, мы можем предполагать только одно: этот бизнес — фейк, которым маскируются обычные откатные схемы. Просто чемодан с деньгами заменяется притворным контрактом с фирмой супруги чиновника. Тем более, что сегодня мы видим, что недвижимость Мишустина начали засекречивать», – заключают оппозиционеры.