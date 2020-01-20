Еще раз. Осторожнее с покупкой вычетов

Поставщики стали продавать счета-фактуры, выставленные клиентам на упрощенке. Покупать такие вычеты рискованно, налоговики знают об этой схеме.

В чем заключается схема со счетами-фактурами, выставленными покупателям на спецрежиме? Компания продает товары покупателю на упрощенке или ЕНВД и выставляет счет-фактуру. По такому счету-фактуре покупатель не заявит вычет. Ведь вычеты применяют только на общей системе. Поэтому у продавца возникает соблазн выгодно продать этот счет-фактуру.

Продавец отражает этот счет-фактуру в декларации по НДС? Отражает, поэтому схему сложно выявить. В декларации продавец делает только одну ошибку — указывает неверный ИНН покупателя. То есть отражает ИНН не покупателя на спецрежиме, а организации, которая купила вычет.

Есть ли какие-то риски у продавца? По сути, нет. Продавец отразил реализацию товаров в декларации. Хотя он указал неверный ИНН покупателя, но штрафа за это нарушение нет.

А какая ситуация у покупателя? У покупателя есть риски. Инспекторы будут доказывать, что операция по покупке товаров фиктивна. Для этого они проверят, кому поставщик фактически отгрузил товары и какая компания перечислила оплату продавцу.