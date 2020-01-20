За 10-15 лет в налоговой службе не поменялось практически ничего

«Поразительно конечно, в каком отрыве от реального мира живут – как мы теперь видим – прогрессивные СМИ. Ну то есть все устроили соревнования по панегирикам эффективному Мишустину, которые разбиваются о реальность – стоит только немного времени потратить на чтение СМИ отраслевых, профессиональных», – так охарактеризовал рукоплескания журналистов в адрес Михаила Мишустина и прилепившегося к нему звания технократа Леонид Волков, IT-специалист, политик, соратник Алексея Навального.

И действительно, помимо «Клерка», активно критикующего Мишустина, о сбое в ФНС и муках налогоплательщиков, которые положительных эффектов от новой программы на себе не чувствуют, пишет полно бухгалтеров, юристов, аудиторов. Но крупные издания – молчат, упрямо не замечают конъюнктуру, аплодируют.

Вместо обзора косяков им приятнее подсчитать сколько за свою службу Мишустин выслал поздравлений читателям к Новому году, 8 Марта и выдуманному дню главбуха (вы поняли, о ком мы).