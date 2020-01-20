Не что изменилось, а как в 2020 жить и работать

17 февраля пройдет вебинар о налоговых поправках-2020.

Вы узнаете не только про сами изменения, но и как они повлияют на ваш бизнес и какие стратегии будут наиболее эффективными.

Вебинар рассчитан на бухгалтеров, финансовых директоров, налоговых консультантов и директоров ИП.

Спикеров сразу трое: Дмитрий Костальгин, управляющий партнер Taxadvisor, Алексей Яковлев, партнер Taxadvisor, адвокат и Виктор Андреев, старший юрист, адвокат.

Программа вебинара – «от А до Я»: НДС, самозанятые, автоматические залоги, правила по недоимкам, уголовка, НДФЛ, налога н прибыль и имущество, громкие судебные разбирательства.

Вебинар начнется 17 февраля в 11-00 по мск. Если решили записаться, для вас скидка, ближе к дате проведения цена повысится.