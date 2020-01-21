понаехавший Тут Разве доходы от депозитов в 2-НДФЛ отражаются? Что нам все втирают про какие то мишустинские инве... Главред «Клерка» развеяла на «Дожде» мифы о Мишустине

понаехавший Тут Теперь можно стучать в налоговую на своих работодателей в случае конфликтов. Главное только доказ... ФНС разъяснила нюансы уплаты НДФЛ за счет налогового агента

twain2 если так как ифнс то может не надо ??? с 01,01,17 нескончаемый кошмар... Мишустину рекомендовали оцифровать экономику также, как оцифровали ФНС

twain2 если тебя ставят перед фактом - переходишь на ОСН или посадим/разорим/ нужно впишите сами ну... Налогообложи меня нежно. Новый глава ФНС объявил направление работы

ДмитрийW это невыполнимая для банков затея. Если только свою отдельную бухкомпанию не откроют, типа экосис... Почему банки интересуются, кто ваш бухгалтер

id257783651 Аналогично, советский красный диплом. И стаж огого, из которого 24 года в одной организации!... Новая должность Мишустина грозит бухгалтерам массовым увольнением

Natali Kr Не знаю, как на счет увольнений..... а вот, что спрос на высококвалифицированных бухгалтеров и иж... Новая должность Мишустина грозит бухгалтерам массовым увольнением

bestiya7460 Я так понимаю банки таким образом свои бухуслуги пытаются всем впарить, которые у них не совсем д... Почему банки интересуются, кто ваш бухгалтер

Natali Kr вы бы да..... как то свою ненависть четче формулировали..... а то набор несвязных фраз.... не впе... Когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию

ДмитрийW С какого этого перепугу бухгалтер должен что то там выяснять? Проводки выполнены верно? Отчёты оф... Почему банки интересуются, кто ваш бухгалтер

rjcf15 Адресная помощь это которую обещали с этого года, до 7 лет которая?А вычет по НДФЛ дается до дост... Депутаты приняли решение по стандартным вычетам

Бабловед Истинная цель нащупать порог терпелки россиян, при котором люди не выйдут на улицы, а продолжат б... Налогообложи меня нежно. Новый глава ФНС объявил направление работы

Fraxine Я бы не была в этом уверена :(. Когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию

реалистка66 Читала читала так и не поняла о чем, какой вывод? Она кто эта дама? бухгалтер?... Новая должность Мишустина грозит бухгалтерам массовым увольнением

Наталья_Пасюкова Налоговое бремя нужно снижать ,но платить налог должны все. Тогда будут с удовольствием платить ,... Налогообложи меня нежно. Новый глава ФНС объявил направление работы

blaster42 Конституция нуждается только в одной поправке - убрать слово "подряд". За остальные поправки през... Путин внес в Госдуму законопроект об изменении Конституции

blaster42 Госсовет нам не нужен. Хватит уже паразитам дополнительные кормушки ставить.... Когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию

Gvozdi4ca ну да. а у аутсорсинга таких проблем просто не может быть... Почему банки интересуются, кто ваш бухгалтер

Мудраяя У меня стаж работы 32 года, два красных диплома (причем первый времен СССР, т.е. качественного об... Новая должность Мишустина грозит бухгалтерам массовым увольнением

Мудраяя Мнение автора не разделяю, чушь полная. Вообще не поняла на чем сделан данный вывод - все притяну... Новая должность Мишустина грозит бухгалтерам массовым увольнением

Кошки Рyлят Если эта ботва про "привычку звонить и представляться рядовым сотрудником ФНС" хоть немного соотв... Мишустин инкогнито звонил должникам и жалобщикам

Кошки Рyлят Этот Коттон Вэй они отжали у кого-то когда Мишустин служил в росреестре.Походу, переписали на себ... Мишустин в своей декларации не показал элитную недвижимость