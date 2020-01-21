Главред «Клерка» развеяла на «Дожде» мифы о Мишустине

Правда о Мишустине просочилась на телевидение. «Первый» и «Россия» этого не покажут, а вот телеканал «Дождь» пустил в прайм-тайм сюжет про бывшего главу ФНС. Выпуск получил название «Главные мифы о Михаиле Мишустине».
«Открытые медиа» обнаружили у нового премьер-министра России и бывшего главы ФНС Мишустина незадекларированный дом на Рублевке, а Фонд борьбы с коррупцией обратил внимание, что жена Мишустина без зарегистрированного бизнеса заработала около 800 млн рублей. «Коммерсантъ» уже объяснил, что эти деньги – результат эффективных инвестиций, а земля и дом куплены до того, как Мишустин стал чиновником. Эти вопросы обсуждались в студии.
А вот миф о том, что ФНС – прекрасная и передовая служба, развеивала Марина Снеговская, главред «Клерка». Она в очередной раз описывала, какими проблемами для бизнеса и бухгалтеров обернулся переход ФНС на новую программу. Ведь про сбой ФНС мало говорят, акцент стоит только на цифрах собираемости налогов.