Кому на руку назначение первого вице-премьера

Назначение первым (и единственным первым) вице-премьером правительства Андрея Белоусова – это однозначное усиление позиций Артёма Аветисяна. Во всех смыслах этого слова: от получения серьезного иммунитета до расширения масштабов влияния и, скорее всего аппетитов.

Белоусова давно называют покровителем Аветисяна, а Агентство стратегических инициатив, в котором последний занимает руководящий пост – любимым детищем нового вице-премьера.

Так, в свое время именно Белоусов предлагал кандидатуру Аветисяна в совет директоров «Роснефти» и даже лоббировал его на пост замминистра финансов.

Еще один интересант назначения Андрея Белоусова – это Олег Дерипаска.

Напомним: в прошлом году стало известно о так называемом «Списке Белоусова» – перечне крупных компаний (прежде всего, металлургических), для которых тогдашний помощник президента предлагал повысить налоги для изъятия сверхдоходов. Под раздачу чуть не попали все крупнейшие бизнесмены страны. Но ни «Русала», ни «Базэла», принадлежащих Олегу Дерипаске, в том списке не оказалось.

Наверняка поэтому Дерипаска отнюдь неслучайно разговорился вчера в Давосе, жёстко раскритиковав ЦБ. Да, миллиардер и раньше подвергал регулятора критике, но всегда находил правильный момент и правильную интонацию: когда-то выражался мягче, когда-то – резче. Вчерашние его слова о том, что ЦБ «уничтожил два с половиной миллиона рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом», удачно совпали именно с приходом Белоусова в правительство. Так что адресат этой, чуть ли не программной, речи Дерипаски, очевиден. Подождем реакции.