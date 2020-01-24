«Здесь нет же налогов, ядреная сила, с собою возьму все». Мишустин еще и поэт

О Михаиле Мишустине после назначения его премьер-министром всплывет все новая информация.
Подозрительные доходы, сочинение музыки для песен Лепса.
Теперь стало известно, что Михаил пишет стихи. А там такие завороты, что Бастрыкин, вдохновленный Навальным, позавидует.
«На красной планете все твари уснули,
Попрятались в щели моллюски и йети,
Ведь к ним прилетает строитель Хуснуллин,
Он завтра проводит обход на рассвете».
Так в 2016 году Мишустин поздравил с юбилеем вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина. Его стих вошел в фильм о «полете Хуснуллина на Марс» и называется «Марат-50». В нем бывший глава московского стройкомплекса собирается помочь марсианским татарам, которые страдают от ларьков и архитектурного беспредела марсоначальника «Зур Кепки».
С 21 января Хуснуллин – вице-премьер и подчиненный главы кабмина Мишустина. Президент Путин назначил заместителем председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, ранее занимавшего должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
Видео предоставлено «МБХ медиа» центром «Досье».