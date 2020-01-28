Проверка на вшивость. Как подставляют налоговики, если неохота долго копать

Бывает так, что инспекторы понимают, что компания купила документы по НДС, но детально разбираться и доказывать это не хотят. Например, времени нет, и есть «клиенты» жирнее. В таких случаях они идут на хитрость.

Вызывают директора и говорят ему, что поставщик обнулил декларацию, и вычет не может быть принят. Кстати в большинстве случаев это не так. Они обманывают. Налоговики хотят посмотреть на реакцию директора. А также действия тех, кто контролирует фирму-поставщика. Если директор начинает нервничать и пытается оправдываться, ему предлагают уточниться добровольно. Многие, кто боятся, так и делают. Тех, кто стоит на своем и утверждает, что сделка была, могут просто отпустить и больше не заниматься, а могут продолжить копать.

Также у инспекторов есть вариант по-настоящему обнулить декларацию фирмы поставщика и посмотреть, что будет. У всех налоговых есть свои подручные бухгалтерии, которые способны выпустить ЭЦП. Инспекторы обращаются к ним, выпускают новую подпись и сдают нулевую декларацию.

Дальше они ждут, что будет делать компания. Если появляется директор, начинают его прессовать и выявлять номинальность, а также пытаются доказать фиктивность сделки. Дальше уже всё индивидуально.

Самый грамотный ход в таких ситуациях – перевыпустить ЭЦП снова и сдать повторно декларацию, которая вам нужна. Второй раз инспекторы уже вряд ли будут этим заниматься. К тому же за выпуск ЭЦП нужно платить деньги, даже своей бухгалтерии, а это лично инспектору совсем неинтересно. И только если на кону большая премия, они на это идут.

Если вас вызвали на допрос и вменяют покупку бумажного НДС, самое лучшее решение – стоять на своём. Говорите, что ничего не знаете, контрагент реальный, сделка была. Особенно если вы делали оплату на одну из фирм первого звена. Оплата была, значит, сделка реальна. Доказать отгрузку товара или оплату услуги – это уже совсем другая серьёзная работа. И делать её без сильной заинтересованности никто не будет.

Не бросайтесь сразу уточняться и покупать новые документы. И даже если вам скажут, что нашли директора и тот отказался от компании, а значит, сделка фиктивная, это тоже может быть враньём. Проверьте информацию самостоятельно. Помните, их задача – вас напугать и заставить заплатить самому. Не поддавайтесь. И даже если НДС действительно слетел, не упрощайте им работу.