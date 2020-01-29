Он вам не Мишаня. Большое расследование Навального о владениях Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование «Засекреченные миллиарды премьера Мишустина».

Речь там идет об элитной недвижимости семьи нового премьер-министра России. Выписки по недвижимости, которая может принадлежать новому премьеру, фонд собирал с 2015 года (сейчас сведения подчистили, владелец недвижимости, о которой пойдет расследование – РФ). ФБК готов доказать, что Мишустин владеет собственностью на 3 миллиарда рублей.

Что касается знаменитого уже дома на Рублевке, то участок Мишустин приобрел частями. Первый участок сам – в 2000-ом на доходы от предпринимательской деятельности (позднее он переписал его на детей, чтобы не декларировать), второй в 2012 – через родителей-пенсионеров (сейчас участок по наследству отошел супруге Мишустина). Третий участок записан на сестру Наталью, при этом часть земли женщине подарил Александр Удодов, в расследовании Навальный называет его полубандитом, пойманном на махинациях с НДС.

Мишустин и Удодов любят играть вместе в хоккей, встречаться на компьютерных фестивалях, основывать фонды вместе с другим другом-уголовником Виталием Качуром.

Сестру называют номиналом Мишустина. С назначением Михаила премьером Наталья тоже вычистила Росреестр.

Навальный публикует выписки о покупках элитной недвижимости. Сделки опять же через друга Удодова и ресторатора Новикова.

В свежей декларации Мишустина ноль без палочки. А в действительности:

• Мега-дача на Рублевке — 1,5 миллиарда руб.

• Дом сестры в «Агалоров Эстейт» — 400 миллионов руб.

• Квартира сестры в «Найтсбридж парк» — 200 миллионов руб.

• Участок на Новой Риге, подаренный Удодовым (для порядка), — 30 млн руб.

• Здание на Тверском бульваре 1/4 — 250 млн руб.

• Квартиры детей на Фрунзенской — 400 млн руб.

• Квартира детей на Трехгорном Валу (выдана Мишустину управделами президента) — 40 млн руб.

У семьи чиновника, который провел 22 года на госслужбе, только недвижимого имущества на 3 миллиарда рублей, заключает ФБК.