Дробление: на чем прокалывается бизнес

Как выглядит обычные обвинения в дроблении бизнеса? Налоговая заявляет, что единый бизнес был разделен на несколько юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, чтобы сохранить право пользоваться упрощенной системой налогообложения. А значит, налоги надо считать не для каждой компании или индивидуальных предпринимателей отдельно, а для всего бизнеса в целом.

При таком пересчёте бизнес не может использовать упрощенку, потому что превышает лимит, а значит, налоги надо доначислить по общей системе. Чем налоговая обычно аргументирует обвинение в дроблении?

– Одна из компаний оплачивает коммунальные услуги, рекламу, интернет за все компании. Это можно было бы объяснить удобством, если бы другие компании возмещали плательщику понесенные затраты. Но они никакие затраты не возмещают.

– Одна из компаний использует основные средства, которые принадлежат другим компаниям. Договора аренды нет. Доказательств того, что компания оплачивает использование основных средств другим компаниям, тоже нет.

– Компании работают под одним брендом и с общим логотипом.

– У сотрудников компании есть визитки. Но там указан лишь общий бренд без разделения на конкретные юридические лица.

– На ценниках в магазине не указано, какое именно юридическое лицо продает этот товар. А общий бренд указан.

– Торговый зал общий для всех компаний. Непонятно, какой товар принадлежит одной компании, а какой — другой компании.

– Несколько компаний хранят свои товары на одном и том же складе. При этом они не ведут учет, который позволил бы определить остаток товара по каждой из компаний.

– Доставку товара до склада оплачивает одна компания. Из документов не видно, чтобы остальные компании возмещали ей свою долю.

Иными словами, ничто в деле не свидетельствует о том, что компании ведут деятельность самостоятельно. Как правило, суды соглашаются с таким подходом и оставляют в силе сделанные доначисления.