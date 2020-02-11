Как друг Мишустина ничего не получил за дизайн НДС

Афера почти на 2 млрд рублей опасна тем, что привлекает внимание ФСБ. Но это не страшно, если у тебя надежные друзья.

«Открытые медиа» еще раз рассказывают про Александра Удодова, который помогал похитить из бюджета крупную сумму. Удодов попал под прослушку ФСБ, он почти 300 раз созванивался с участниками схемы, помогал им найти и получить подложные документы, знакомил с сотрудниками ФНС. Часть мошенников сидит, часть быстро уволилась со службы, а Удодов так и остался лишь свидетелем по делу.

Удодов – бизнесмен, девелопер, близкий друг и сокомандник в хоккей Михаила Мишустина, главы ФНС времен, о которых пойдет речь в этом видео.

Напомним, что фамилия Удодова встречается и в расследовании ФБК.