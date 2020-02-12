Антирейтинг обнальных схем

Прятаться бесполезно, налоговики найдут всех и везде.

1. Крайне опасный и рискованный метод: перевод денег из головной конторы в обнальную за услуги логистики. У псевдо-транспортного предприятия нет активов, заключенных договоров, а свидетели не признают факт перевода. Доказать, что услуги были – нереально.

2. Обнал под материальную поставку. Схема имеет положительное решение суда, если не обнаружено фальсификации со стороны работников головной организации.

3. Закупаете товар у реального поставщика. Подписываете договор (вы комитент «А» в отношениях с комиссионером «О» (фирма по обналичке на ОСН)). «О» реализует товар своему клиенту через первичные документы продажи и деньги на счет. Таким образом дельта в 98% – вознаграждение «О», согласно акту о вознаграждении по условиям договора. Итог: вся сумма дельты передается живыми деньгами, за исключением вознаграждения за обнал.

4. Обналиченные средства определялись под выполненные работы. В качестве доказательств предъявляли выкрашенную стену или заасфальтированную яму. А первички по объемам нет.

5. Самая «безобидная» схема – серая фирма между своей организацией на ОСН и обнальной конторой. Признаки легальности на лицо: срок жизни 3-12 месяцев, офис 10 кв м, пара реальных сотрудников, рабочий номер телефона, сайт и странички в соцсетях. Фирма оставляет себе 5 рублей торговой наценки от оборота в несколько млрд и является посредников небольшой и крепкой цепи. Отчетность сдается с 5 рублей. Внешне фирма легальна, а сотрудники внятно могут все объяснить. И обнал по цепочке: через банк, мелких предпринимателей, с помощью физлиц, иностранных физлиц, торговые сети. Схема защищает головную организацию надежно.