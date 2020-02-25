Как устроена схема обналички через электронные аукционы

В РосФинмониторинге раскрыли схему проведение транзитных операций с последующим обналичиванием через электронные аукционы (торги).

На банковские счета организатора электронных аукционов (на заключение государственных и муниципальных контрактов) поступают денежные средства от большого количества юридических лиц, зарегистрированных в различных субъектах страны, с назначением платежей «пополнение гарантийного фонда для участия в торгах».

В последующем со счетов организатора электронных аукционов денежные средства в эквивалентном размере перечисляются в качестве возврата средств из гарантийного фонда. При этом плательщики и получатели средств не совпадают, что свидетельствует о транзитном характере операций и их фиктивном основании.

Юридические лица, со счетов которых поступают средства на счета организаторов электронных торгов, обладают признаками организаций, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность:

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отсутствие зарегистрированных транспортных средств, имущества, земельных участков;

минимальная штатная численность;

отсутствие иных операций по расчетным счетам;

незначительный период с даты регистрации и др.

Юридические лица, в пользу которых организатор электронных аукционов возвращает денежные средства, переводят их в адрес одних и тех же физических лиц, которые в последующем снимают их в наличной форме. Среди основных типологических признаков данной схемы можно отметить следующие: