Как устроена схема обналички через электронные аукционы

В РосФинмониторинге раскрыли схему проведение транзитных операций с последующим обналичиванием через электронные аукционы (торги).
На банковские счета организатора электронных аукционов (на заключение государственных и муниципальных контрактов) поступают денежные средства от большого количества юридических лиц, зарегистрированных в различных субъектах страны, с назначением платежей «пополнение гарантийного фонда для участия в торгах».
В последующем со счетов организатора электронных аукционов денежные средства в эквивалентном размере перечисляются в качестве возврата средств из гарантийного фонда. При этом плательщики и получатели средств не совпадают, что свидетельствует о транзитном характере операций и их фиктивном основании.
Юридические лица, со счетов которых поступают средства на счета организаторов электронных торгов, обладают признаками организаций, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность:
отсутствие зарегистрированных транспортных средств, имущества, земельных участков;
- минимальная штатная численность;
- отсутствие иных операций по расчетным счетам;
- незначительный период с даты регистрации и др.
Юридические лица, в пользу которых организатор электронных аукционов возвращает денежные средства, переводят их в адрес одних и тех же физических лиц, которые в последующем снимают их в наличной форме. Среди основных типологических признаков данной схемы можно отметить следующие:
- организатор электронных торгов получает денежные средства на участие в торгах от одних компаний, а осуществляет возврат другим;
- участие большого количества компаний, имеющих признаки фиктивности;
- контрагенты организатора электронных торгов, в адрес которых осуществляется возврат средств из гарантийного фонда, осуществляют операции с одними и теми же физическими лицами, которые в последующем снимают их в наличной форме;
- компании-участники схемы зачастую осуществляют деятельность в сфере оптовой продажи пищевых продуктов и табачных изделий.