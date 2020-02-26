Друг Мишустина Удодов раскрылся. Но ясности это не добавило

Предприниматель и друг Мишустина Александр Удодов дал интервью газете «Известия», где рассказал, что женат на сестре премьер-министра Мишустина, не имеет отношения к «налоговым схемам» и ведёт разнообразный бизнес. Но как всегда остались подозрения, что в нескольких местах интервью Удодов слукавил или исказил факты.

Про незаконное возмещение НДС

В интервью «Известиям» Удодов заявил: «В отношении меня не возбуждалось никаких уголовных дел» и «я не был подозреваемым или фигурантом уголовных преследований». Он добавил, что много судился со СМИ по этому поводу и каждый раз выигрывал.

Однако, как ранее рассказывали источники РБК и «Коммерсанта», в апреле 2011 года следствие подозревало Удодова в организации налоговой аферы на 2 млрд рублей.

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Речь шла о возмещении НДС. Оперативники пытались провести обыск дома у бизнесмена, но, как уточнял «Коммерсантъ», сделать это не получилось, поскольку Удодов вылетел за границу.

В распоряжении «Открытых медиа» есть материалы этого уголовного дела. Удодов упоминается там как свидетель, однако его фамилия встречается 106 раз. Следователи допрашивали бизнесмена дважды: 18 апреля и 12 декабря 2013 года.

Из материалов дела следует, что группа питерских бизнесменов пыталась получить из бюджета 1,932 млрд рублей по фиктивным основаниям. Для этого они обратились к Удодову, а тот познакомил их со своей подругой, замглавы московского УФНС, Ольгой Черничук.

В процессе аферы Удодов часто созванивался с питерскими бизнесменами и, например, указывал, кто может помочь подделать документы по НДС. Афера не удалась, потому что все участники, включая Удодова, в какой-то момент попали под прослушку ФСБ. Однако питерские бизнесмены получили тюремные сроки, а Удодов и Черничук остались в ранге свидетелей.

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Фрагмент обвинительного заключения по делу о незаконном возмещении 2 млрд рублей НДС. Расшифровка разговоров Удодова с обвиняемыми

История с НДС началась осенью 2010 года — через полгода после того, как Михаил Мишустин возглавил Федеральную налоговую службу. Назначение Ольги Черничук в московское УФНС было одним из его первых кадровых решений.

Что касается судов Удодова со СМИ, то «Открытые медиа» нашли лишь один такой процесс. Бизнесмен требовал опровергнуть публикации в издании The Moscow Post и выплатить ему 4 млн рублей за моральный ущерб. Суд удовлетворил требования, но снизил сумму до 50 тыс. рублей.

Про внимание зарубежных правоохранителей

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Ещё одна история, рассказанная Удодовым: 15 лет назад он купил старую гостиницу на берегу Женевского озера, рассчитывая её перестроить и модернизировать, но не смог получить разрешение у местных властей. Пришлось отказаться от проекта и продать отель.

В швейцарской прессе события выглядит иначе. В 2007 году Удодов приобрёл гостиницу за 4 млн швейцарских франков и собирался вложить еще 45 млн в перестройку. Однако швейцарская прокуратура заподозрила его в отмывании денег (инвестор не смог доказать, что вкладывает средства, полученные законным путем) и возбудила уголовное дело. В октябре 2013 года Удодов продал отель, а в январе 2014 года швейцарцы прекратили уголовное дело, не получив ответ на свой запрос от российской Генпрокуратуры.

Про род деятельности

Удодов утверждает, что он девелопер, сейчас ведёт совместные проекты с группой ПИК и ГК «Основа». Строится два комплекса – примерно по 70 тысяч квадратных метров каждый – на Симоновской набережной и в Сетуньском проезде, рассказал предприниматель «Известиям».

На самом деле Удодов – «бумажный девелопер» в этих проектах, объяснял несколько лет назад РБК гендиректор компании «Гео Девелопмент» Максим Лещев. Так называют людей, которые покупают землю без документов, оформляют разрешительную документацию и перепродают участок в несколько раз дороже. Именно так вышло с участками на Симоновской набережной и в Сетуньском проезде. Удодов сначала приобрел их, а затем получил право застраивать, писало РБК. Участки были выставлены на продажу ещё в 2017 году, Удодов рассчитывал суммарно получить за них около 4 млрд рублей. Но фактически покупка земли произошла только в конце 2019 года, о сделках по обоим участкам писали «Ведомости» и «Коммерсантъ».