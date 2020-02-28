Семья Мишустина предпочитает Нью-Йорк. Американские квартиры зятя и связи с «делом Магнитского»

Алексей Навальный опубликовал расследование о нескольких квартирах в Нью-Йорке, которые принадлежат зятю главы премьер-министра Михаила Мишустина Александру Удодову.

На неделе Удодов дал интервью «Известиям», где рассказал о родственных отношениях с другом Мишустиным – он муж сестры премьера Натальи Стениной. Имя сестры стало широко известно после расследования Навального об имуществе нового главы кабинета министров. Вместе со Стениной бизнесмен Удодов выступал учредителем фонда, который восстанавливал храм на Рублевке, а также Фонда милосердия, образования и спорта.

Также ФБК сообщил, что Удодов в свое время подарил Стениной два загородных дома. ФБК выяснил, что вскоре после женитьбы на сестре Мишустина, Удодов купил шесть квартир в жилом комплексе на 20 Pine Street в Нью-Йорке (в 300 метрах от знаменитой Уолл Стрит).

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Согласно нью-йоркскому реестру недвижимости, пять квартир были куплены 23 декабря 2009 года через пять разных фирм с похожими названиями – PINE 2315, PINE 2401, PINE 2407. Позже Александр Удодов приобрел эти компании вместе с квартирами. Указанная стоимость пяти квартир 5,1 млн долларов. Зять главы российского правительства переоформил на себя ипотеку на сумму 1,9 млн долларов и направлял в банк платежи от сдачи квартир в аренду. Летом 2010 года Удодов приобретает шестую квартиру в этом же доме стоимостью 1,3 млн долларов через юридическое лицо, а в 2018 году все эти квартиры были проданы.

Алексей Навальный обращает внимание на то, что жилой комплекс по адресу 20 Pine Street упоминался в резонансном деле юриста Сергея Магнитского, которого отправили в СИЗО после того, как он разоблачил мошенническую схему с возвратом НДС на 230 млн долларов. Эти деньги были выведены за границу и распределены между разными и далеко не последними людьми из России, в том числе силовиками и налоговиками.

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Оппозиционер сообщает, что часть средств была переправлена на счета фирм сына бывшего вице-президента «РЖД» Дениса Кацыва, который купил себе недвижимость в Нью-Йорке, а именно в доме по адресу 20 Pine Street. Власти США позже арестовали эти объекты в рамках «закона Магнитского». Также в США было возбуждено уголовное дело, в результате которого Кацыв пошел на сделку и выплатил в американский бюджет 6 млн долларов штрафа.

Примечательно, что Денис Кацыв и Александр Удодов купили свои квартиры в одном доме с разницей в 3 недели – 30 ноября и 23 декабря 2009 года. Причем сам Удодов фигурировал в другом уголовном деле о мошеннических схемам по возврату НДС.