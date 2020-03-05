Прокуратура купит 12 стульев за 1,58 млн рублей

Генпрокуратура планирует закупить 12 стульев для президиума по 131 000 рублей каждый. Такие у неё уже есть, узнали «Открытые медиа».

Генеральная прокуратура объявила аукцион на поставку 12 стульев для президиума за 131 000 каждый. Всего на мебель потратят 1,58 млн рублей.

Кресло должно быть «обито высококачественной натуральной кожей класса „люкс“ зеленого цвета», спинка должна быть декорирована золотым тиснением, а подлокотники сделаны из натурального дерева с подушечками из кожи.

Мебель должна выдерживать сидящего на ней человека массой 120 килограмм.

В закупочной документации точно не сказано, для кого приобретается мебель. Но, судя по опубликованным на сайте Кремля фотографиям, очень похожие кресла находятся в президиуме зала заседаний в Генпрокуратуре. Например, на таких креслах восседали президент Владимир Путин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и другие высокопоставленные гости на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры в марте 2016 года.

Вспоминаем нетлеку про ручки Газпрома и шапочки ФНС.