При реализации товаров для детей применяется ставка НДС 10 %.

Коды видов указанных товаров в соответствии с ОКПД 2 и единой ТН ВЭД ЕАЭС определяются Правительством РФ.

Постановлением Правительства от 31.12.2004 № 908 утвержден перечень кодов видов товаров для детей в соответствии с ОКПД 2, облагаемых НДС по ставке 10 % .

В отношении реализации продукции, не включенной в перечень, применяется налоговая ставка 20 %.

Для подгузников детских указанным перечнем при реализации предусмотрен код ОКПД 2 17.22.12.120 «Подгузники и пеленки детские из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон (в части подгузников для детей)».

А значит детские подгузники облагаются НДС по ставке 10 %. Об этом говорится в письме Минфина от 11.02.2020 № 03-07-14/9084.

Одновременно сообщается, что присвоение продукции кода по ОКПД 2 подтверждается имеющейся документацией на эту продукцию, в том числе декларациями (сертификатами) о соответствии.