429 подписей против поправок в Конституцию. Юристы, писатели, ученые, журналисты

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда.

Открытое письмо за подписями 429 известных деятелей опубликовано на сайте Эха Москвы.

Среди подписавшихся — директор «Левада-центра» Лев Гудков, телеведущие Татьяна Лазарева и Михаил Ширвиндт, журналисты Леонид Парфенов, Ирина Шихман, кинокритик Антон Долин, писатели Александр Архангельский, Лев Рубинштейн, Виктор Шендерович, юристы Илья Шаблинский и Елена Лукьянова, экономист Евгений Ясин и другие.

Самым «противоправным, политически и этически неприемлемым» авторы сочли внесение поправки об обнулении срока Путина.

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По мнению авторов письма, «другие принимаемые поправки в главы 3 – 8 Конституции вступают в противоречие с положениями ее неизменяемых 1 и 2 глав. Эти нормы нарушают принцип равенства перед законом и гарантии прав и свобод личности, противоречат принципам федерализма, принципам разделения властей, независимости судебной системы и автономии местного самоуправления».

И наконец, «ст. 136 Конституции перечисляет представительные органы, которые должны выразить свое отношение к поправке в Конституцию, чтобы она считалась принятой. А федеральный закон "О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ" от 4 марта 1998 года прямо указывает, что "одним законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации охватываются взаимосвязанные изменения конституционного текста" (п. 2, с. 2)».

В Кремле на письмо отреагировали. «Безусловно, мы видели это письмо. Есть и другие письма, огромное количество писем поддержки поступает в администрацию президента» — сообщил Дмитрий Песков. Он же сообщил, что в компетенции рабочей группы сомневаться нельзя.

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«Если говорить об уровне компетенции, не забывайте, что и в составе рабочей группы по внесению поправок, там тоже были и ученые, и правоведы, и юристы, весьма именитые. И экспертиза тоже весьма именитыми людьми проводилась. Со всех сторон высказываются разные точки зрения».

Ученые и юристы это хорошо. Только самую важную поправку почему-то доверили космонавту.