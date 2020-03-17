Путин разрешил продавать лекарства дистанционно

Президент подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. При этом потребовал не допустить распространения контрафакта.

«Прошу правительство внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу, в закон о повышении ответственности за контрафакт, чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — сказал глава государства (источник РИА Новости).

Ранее Греф предлагал разрешить дистанционную продажу лекарств и алкоголя.

Вот интересно, а алкоголь разрешат? Алкоголь ведь так нужен тем, кто в самоизоляции. Да и бюджет на акцизах пополнить.