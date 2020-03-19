Райффайзенбанк прекратил принимать долларовые вклады. Остальные банки пока принимают

Из-за снижения ставки ФРС США до 0,25% российским банкам стало невыгодно принимать вклады в долларах.

Уже точно не будет принимать такие вклады Райффайзенбанк. По уже существующим он не готов платить проценты.

Совкомбанк не прекращает, но снижает ставку по таким депозитам с 1% до 0,5%

«Абсолют», «Авангард» и «Тинькофф» пока оставляют все как есть. «ФК Открытие» и МКБ будут следить за ситуацией на рынке. Сбербанк ничего пока не отменяет. ВТБ напомнил, что в этом году уже дважды менял ставки по долларовым депозитам. А банк «Восточный» заметил, что снизил ставку до 0,01% еще в декабре прошлого года. ПСБ и Альфа-банк ставки не снижают и отменять долларовые вклады не будут (материалы Коммерсантъ).

Доллар продолжает расти. А рубль по волатильности на втром месте после мексиканского песо.